Почти 100 млн евро убытков: литовские перевозчики подсчитали потери от решений своего правительства

Пострадавшие от решений собственного правительства литовские бизнесмены пытаются найти правду в Брюсселе.

Ассоциация перевозчиков обратилась в Еврокомиссию с требованием вернуть имущество и компенсировать убытки из-за действий Литвы на границе с Беларусью. Пострадали около 150 компаний.

В ассоциации заявили о задержании в Беларуси не менее тысячи машин. Их общая установленная стоимость составляет почти 16 млн евро. Эта цифра может вырасти до 22 млн, если подтвердятся данные о возможном задержании еще 400 транспортных средств. А реальный ущерб (с учетом упущенных заказов) может превысить 100 млн.

Ассоциация призвала Еврокомиссию к скоординированным дипломатическим и правовым действиям, чтобы вернуть грузовики.