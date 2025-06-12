Почти 50 человек оказались ранены на земле из-за падения самолета в Индии

Последствия крушения самолета в Индии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8192f135-6be6-4f40-b337-4e0a68b3c89e/conversions/6e9137de-25d3-4337-a19b-6f8a975f2bb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8192f135-6be6-4f40-b337-4e0a68b3c89e/conversions/6e9137de-25d3-4337-a19b-6f8a975f2bb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8192f135-6be6-4f40-b337-4e0a68b3c89e/conversions/6e9137de-25d3-4337-a19b-6f8a975f2bb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8192f135-6be6-4f40-b337-4e0a68b3c89e/conversions/6e9137de-25d3-4337-a19b-6f8a975f2bb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Индии потерпел крушение самолет. Около 50 человек на земле ранены в результате крушения самолета авиакомпании Air India. Такую информацию предоставил заместитель начальника департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Гуджарат (Индия) Дхананджай Двиведи, сообщает ТАСС.

Как стало известно, самолет упал на жилой район, где находятся общежитие медицинского колледжа, помещение для персонала больницы штата и другие здания. "Жители этого района получили ранения. Около 50 пострадавших доставлены в больницы Ахмедабада", - сказал он.

По словам Двиведи, состояние некоторых раненых тяжелое, но стабильное.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что на земле в результате катастрофы самолета авиакомпании Air India погибли не менее пяти студентов медицинского колледжа.