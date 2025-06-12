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Почти 50 человек оказались ранены на земле из-за падения самолета в Индии
В Индии потерпел крушение самолет. Около 50 человек на земле ранены в результате крушения самолета авиакомпании Air India. Такую информацию предоставил заместитель начальника департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Гуджарат (Индия) Дхананджай Двиведи, сообщает ТАСС.
Как стало известно, самолет упал на жилой район, где находятся общежитие медицинского колледжа, помещение для персонала больницы штата и другие здания. "Жители этого района получили ранения. Около 50 пострадавших доставлены в больницы Ахмедабада", - сказал он.
По словам Двиведи, состояние некоторых раненых тяжелое, но стабильное.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что на земле в результате катастрофы самолета авиакомпании Air India погибли не менее пяти студентов медицинского колледжа.
Фото: РИА Новости