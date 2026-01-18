Почти 90 % американцев выступают против военного захвата Гренландии

Подавляющее большинство граждан США - почти 90 % - не поддерживают идею силового присоединения Гренландии, таковы данные опроса телеканала CBS.

На вопрос об одобрении использования федеральных средств для покупки Гренландии 70 % американцев ответили отрицательно, а 30 % респондентов назвали такой исход событий допустимым.

При этом 69 % опрошенных считают, что захват Гренландии с использованием военной силы приведет к выходу США из НАТО и к нестабильности в мире.