Почти 90 % американцев выступают против военного захвата Гренландии
Автор:Редакция news.by
Подавляющее большинство граждан США - почти 90 % - не поддерживают идею силового присоединения Гренландии, таковы данные опроса телеканала CBS.
На вопрос об одобрении использования федеральных средств для покупки Гренландии 70 % американцев ответили отрицательно, а 30 % респондентов назвали такой исход событий допустимым.
При этом 69 % опрошенных считают, что захват Гренландии с использованием военной силы приведет к выходу США из НАТО и к нестабильности в мире.
Американцы также высказали свое мнение насчет протестов против иммиграционной службы, отношений с Венесуэлой и обстановки в Иране. Около 60 % респондентов не одобряют политику Трампа в этих вопросах.