Почти половина поляков негативно оценили работу польского кабмина
Автор:Редакция news.by
Премьер Польши Дональд Туск стремительно теряет поддержку. Свежий мартовский опрос это подтвердил. Почти половина поляков негативно оценили работу польского кабмина.
Всего за месяц доля недовольных выросла почти на 2 %. Это показатель того, что общество устало от политики, которая все больше ввязывается во внешнеполитические авантюры в ущерб внутренним интересам.
Эксперты подчеркивают, что политическая турбулентность рискует обернуться проведением досрочных парламентских выборов в Польше. А влияние команды Туска может серьезно просесть вплоть до потери ключевых позиций.