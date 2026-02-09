Подозреваемые в покушении на российского генерала признали вину

Задержанные по делу о покушении на российского генерала Алексеева признали вину. Как сообщили в ФСБ России, исполнитель покушения Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года.

Он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, в том же месяце был заброшен на территорию России. При этом вербовка проходила при содействии спецслужб Польши.

В ведомстве также заявили, что Корба вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве и изъял пистолет из схрона в Подмосковье.

За убийство первого замначальника Главного управления Генштаба ему пообещали 30 тыс. долларов.

Как стало известно, генерал Алексеев пришел в себя после покушения. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Грегори Саймонс, политолог (Швеция):