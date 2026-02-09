3.73 BYN
Подозреваемые в покушении на российского генерала признали вину
Задержанные по делу о покушении на российского генерала Алексеева признали вину. Как сообщили в ФСБ России, исполнитель покушения Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года.
Он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, в том же месяце был заброшен на территорию России. При этом вербовка проходила при содействии спецслужб Польши.
В ведомстве также заявили, что Корба вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве и изъял пистолет из схрона в Подмосковье.
За убийство первого замначальника Главного управления Генштаба ему пообещали 30 тыс. долларов.
Как стало известно, генерал Алексеев пришел в себя после покушения. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Грегори Саймонс, политолог (Швеция):
"Я бы предположил, что это, скорее всего, связано с такими фигурами, как премьер Туск и министр иностранных дел Сикорский. Они принадлежат к глобалистскому лагерю, который хочет поддерживать украинский конфликт в состоянии кипения. А западноукраинское происхождение действующих властей в Киеве лишь подливает масла в огонь в контексте версии о причастности Польши. Разумеется, если посмотреть на это с такой стороны, то да, достаточно вспомнить полный ликования твит Сикорского, в котором он поблагодарил США за прорыв газопровода".