Подробности шокирующего расстрела еврейской общины на пляже в Австралии

12 человек погибли в Сиднее во время стрельбы на пляже Bondi. Там проходила акция еврейской общины. Трое подозреваемых арестованы. Пострадавшие были доставлены в больницы. Полиция признала произошедшее терактом.

Порядка 2 тыс. представителей еврейской общины собрались на знаменитом пляже Bondi в Сиднее. В честь первого дня предвосхищающей Хануку недели местная религиозная организация устроила акцию "Ханука на берегу моря". Спустя полтора часа ее прервали выстрелы.

По словам очевидцев, в общей сложности террористы произвели полсотни выстрелов. В качестве оружия они выбрали дробовики. На месте стрельбы также нашли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

"Это не укладывается в голове. Чей-то ребенок начал кричать, я взяла его на руки. Я пыталась спасти его", - не скрывает возмущения женщина.

"Я был у территории, где росли сплошные зеленые насаждения. Я вышел покурить. И я перелез через что-то вроде забора, за которым полицейские припарковали машину, и тут началась стрельба, все сбежались, а двое полицейских лежали на земле рядом со мной. После я упал и увидел, что из моей руки течет кровь", - рассказал очевидец произошедшего.

Среди очевидцев нашлись те, кому удалось воспрепятствовать террористам. В Сети появились кадры, на которых мужчина, бросившись на преступника, его обезоруживает.

Премьер Австралии назвал стрельбу шокирующим и вызывающим беспокойство происшествием

Теракт на пляже Bondi осуществляли трое злоумышленников. Один ликвидирован. Двое задержаны. Среди них некто по имени Нарвид Акрам, который проживал на юго-западе Сиднея. Полиция проводит обыски в его доме.



Массовые расстрелы в Австралии сравнительно редки, но за последние годы в стране участились случаи насилия и антисемитских инцидентов. Особенно с октября 2023 года на фоне конфликта в Газе. В общественном сознании это событие сопоставляют с захватом заложников в Lindt Cafe в Сиднее 2014 года, что усиливает тревогу в обществе.



Президент Израиля осудил стрельбу. Мусульманские организации Австралии публично осудили насилие и выразили поддержку жертвам. Премьер-министр страны назвал произошедшее "шокирующим и тревожным".

Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии:

"Это нападение было направлено против еврейской общины Сиднея в первый день Хануки. То, что должно было быть вечером мира и радости, отмечаемым этой общиной вместе с семьями и сторонниками, было уничтожено. Комиссар выступит с заявлением о ходе расследования, действиях полиции, а также о признании этого нападения террористическим актом в Сиднее. Я могу заверить общину, что оно встретит масштабный и всесторонний ответ полиции и служб общественного порядка. Наши сердца обливаются кровью за еврейскую общину Австралии. Я могу лишь представить ту боль, которую они испытывают сейчас, видя, как их близкие были убиты во время празднования этого древнего праздника".

Однако его позицию представители еврейского сообщества оценили как недостаточную. Теракт на пляже Bondi вскрыл наросты внутриполитического напряжения.

Шмули Ботич, раввин, писатель и ведущий (США):

"Нужно привлечь премьер‑министра Альбанезе к ответственности. Он - отвратительная свинья. Альбанезе только что выпустил еще одно пустое заявление: "То, что произошло в Бонди, было ужасно". Нет, премьер Альбанезе, то, что произошло в Bondi, было похоже на мини‑холокост, массовое событие с гибелью евреев, и вы всегда это отрицаете. И когда два года назад сожгли крупнейшую синагогу в Мельбурне, Австралия, вы даже не прервали свою чертову теннисную игру в Канберре, в столице, чтобы полететь в Мельбурн, что занимает около 30 минут на самолете, и у вас есть частный самолет. Вам все равно".