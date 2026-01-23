Полезные ископаемые Арктики, или Почему Трампу не дает покоя ледяная "шапка" планеты

Арктика, долгое время считавшаяся регионом исключительности, зоной мира и аполитичного сотрудничества, в последние десятилетия стремительно трансформируется в арену жесткого геополитического соперничества. Процесс претворения ускорила обостряющаяся риторика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Сегодня Арктика - это не просто ледяная "шапка" планеты, а стратегические закрома, инструмент военного доминирования и ключевой транспортный узел, за контроль над которым разворачивается многоуровневое противостояние.

При всей чистоте употребления понятия "Арктика" этот регион мира не имеет общепризнанных границ. Их вольны менять в зависимости от интересантов. Чаще всего Арктикой называют территорию площадью около 20 млн кв. км, находящуюся за Северным полярным кругом.

Основными игроками в регионе выступает "Арктическая восьмерка" - Россия, Канада, США, Дания (через свою автономию Гренландию), Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция. В отличие от Антарктики, в которой действует уникальный международный режим управления, Арктика является частью очень сложной экономической, политической и социальной системы. До сих пор нет отдельного документа, определяющего в целом политико-правовой статус Арктической зоны. Пять стран региона, имеющих владение в Северном Ледовитом океане и его морях - Россия, Канада, США, Дания и Норвегия - в 2008 году предельно ясно сформулировали свое нежелание обсуждать вопросы политической принадлежности Арктики иначе, как между собой. Это уникально, поскольку подобное единодушие у этих государств в других аспектах практически не наблюдается.

Исторически Россия и Канада пытались закрепить за собой секторальный принцип владения от собственных границ до Северного полюса. Однако с 1994 года основой раздела стала Конвенция ООН по морскому праву, согласно которой суверенитет прибрежного государства распространяется на 12 миль территориального моря, а суверенные права на добычу ресурсов на 200-мильную и исключительную экономическую зону. За ее пределами государство может претендовать на недра, если докажет, что морское дно - естественное продолжение его материковой части. Россия, Норвегия, Дания и Канада уже воспользовались этим правом.

США же остаются единственной арктической державой, не ратифицировавшей Конвенцию. Кроме того, Вашингтон в 2023 году в одностороннем порядке, используя принцип "правило для всех, кроме нас", заявил о расширении своих территорий. Так, США приписали во владение, по разным оценкам, около 520 тыс. кв. км Арктики. Зачем было это нужно? Для противодействия в регионе активным неарктическим игрокам, в первую очередь Китаю, для контроля над судоходными маршрутами, а также с целью заполучения ресурсов - нефти, газа и критических минералов.

Любая хозяйственная деятельность в Арктике крайне затруднена суровыми климатическими условиями. Температура зимой может опускаться до минус 60 градусов. Ледяной и снежный покровы держатся практически весь год. Полярные ночи длятся от 100 до 130 суток. При этом в Арктике очень часто дуют сильные ветры, переходящие в ураганы или бураны. Летом температура, как правило, не превышает плюс 3 градусов. Небо нередко затянуто серыми облаками. Частый дождь настолько же редко сопровождается снегом. Из-за сильного испарения воды с морской поверхности образуются густые туманы. Несмотря на суровые природные условия, люди, не считаясь возможными жертвами, всегда стремились в Арктику, поскольку этот участок земли богат ресурсами.

Эндрю Чанг, ведущий, эксперт CBS NEWS:

"Арктика полна нетронутых запасов золота, никеля, меди, алмазов, платины, и исследователи полагают, что в ней содержится около 90 млрд баррелей нефти и 30 % неразведанных запасов природного газа в мире. Все это создает невероятную напряженность, отчасти потому, что никто, похоже, не может прийти к единому мнению о том, какие части Арктики кому принадлежат и потому, что перспективы дружественных переговоров сокращаются. Вскоре после начала украинского конфликта Арктический Совет, который является местом, где арктические государства собираются вместе для обсуждения этих вопросов, полностью прекратил свои заседания. Это приводит нас к множеству проблем".

Регион скрывает около 13 % мировых неразведанных запасов нефти и 30 % газа, причем 84 % из них находятся в морских месторождениях. Это делает их освоение крайне дорогим и зависимым от таяния льда. Без глобального потепления многие проекты просто оказываются нерентабельными, но именно потепление ускоряет доступ и делает некогда трудно вообразимое рядовым.

Льдов в Арктике становится все меньше. Среднегодовая температура поверхности региона за последние полвека повышалась в четыре раза быстрее, чем показатель в остальном мире. Необратимый процесс наглядно продемонстрирован на визуализации НАСА. Каждое десятилетие площадь морского льда сокращается на 13 %.

Уже сегодня Арктика вносит весомый вклад в глобальную энергетику, обеспечивая около 10 % мировой добычи нефти и 25 % газа, в основном за счет России и Норвегии. Но углеводороды лишь часть картины. До 90 % их потенциала остается неразведанными. Еще заманчивее оказались минералы. Арктика может стать источником третей этих жизненно важных для США ископаемых. Пока же почти все их наименования Штаты импортируют, причем в полном для своих нужд объеме. Десятки минералов, включая никель, кобальт, графит, медь, латиноиды и редкоземельные элементы, необходимые для электромобилей, ветряков и оборонных технологий. Пока добыча здесь мала (менее 10 % мирового производства по большинству позиций), но потенциал огромен, особенно под ледовым щитом Гренландии, где разведка только набирает обороты.

США сначала расширили свои арктические владения, а теперь претендует на датский остров. Под его толстым слоем льда скрыты миллионы тонн редких и очень нужных Штатам минералов. Во-первых, редкоземельные элементы (группа из 17 металлов, без которых не работают мощные магниты в электромобилях, ветряках, жестких дисках компьютеров, радарах и военной технике). В Гренландии уже подтверждено около 1,5 млн т таких элементов. Их можно добывать с прибылью, и объемы разработок уступают Китаю, Бразилии и нескольким другим странам, но все равно делают остров одним из самых перспективных игроков.

Особенно ценные так называемые тяжелые редкоземельные элементы - диспрозий, тербий, иттрий. Их в мире очень мало, поэтому стоят они дорого и нужны для самых передовых технологий; далее галлий и германий - эти металлы являются основой современных микрочипов и полупроводников. Без них не будет ни быстрых 5G-сетей, ни мощных радаров, ни электроники в смартфонах и компьютерах. В некоторых районах Гренландии эти элементы присутствуют в заметных концентрациях.

Почему же эти богатства до сих пор почти не трогают? Таяние льда из-за изменений климата действительно открывает к ним доступ, но сама добыча здесь - настоящий вызов, так как нет дорог, портов, электричества, да еще суровый климат, колоссальные расходы, к тому же имеются серьезные экологические риски. Остров невероятно чистый, и местные жители опасаются любого загрязнения.

Факт С 2021 года в Гренландии действует строгий запрет на добычу нефти, газа и любых проектов, где много радиоактивного урана. Именно из-за него одно из самых перспективных месторождений Кванефьёльд закрыто, хотя там залегают миллионы тонн редкоземельных элементов.

"Есть несколько проектов, на которые влияет наш запрет на добычу урана. Редкоземельные металлы по-прежнему можно добывать, но мы просто просим уважать решение страны не добывать уран. Это решение действует прямо сейчас, и я верю и надеюсь, что так будет и дальше", - сообщила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен.

Запрет является не прихотью, а осознанным выбором - местные боятся радиоактивных отходов, загрязнения и угрозы традиционному укладу. Рыболовство - это 90 % экспорта Гренландии, жизнь тысяч семей и основа существования острова. Масштабная промышленная добыча с ее инфраструктурой, отвалами и риском загрязнения прибрежных вод способна одним ударом уничтожить то, что веками кормило гренландцев. В случае перехода острова под полный контроль США эти ограничения с большой вероятностью снимут, ведь Вашингтон давно мечтает о независимости от китайских поставок редкоземельных металлов. Цена может оказаться катастрофической.

Заполучив Гренландию, Штаты смогут значительно расширить арктические владения. США располагают лишь 4 % арктической береговой линии, в то время как у России - 53 %. С датским островом в распоряжении Вашингтона будет 14 %. А если вспомнить, что Трамп намеревался, если до сих пор не желает, чтобы Канада стала новым американским штатом, то у Америки будет сразу 36 % арктической береговой линии. А от нее, согласно Конвенции ООН, которой Белый дом следует исключительно в удобных, как этот, случаях, добавляется обширная морская зона с ресурсами и целым списком выгод, среди которых контроль над морскими судоходными путями.

Насчитывается три ключевых маршрута. Северный морской путь, наиболее развитый, Северо-Западный проход и Трансполярный морской путь пока доступны только для тяжелых ледоколов. Северный морской путь сокращает расстояние от Роттердама до Йокогамы почти вдвое - вместо 30 дней в Суэце корабль сможет уложиться в 15. Северо-Западный проход через канадский архипелаг дает похожий выигрыш - От Нью-Йорка до Шанхая станет на 4 тыс. км короче, чем через Панаму, к тому же будет экономия и топлива на 30-40 %.

Впереди самый смелый сценарий - Трансполярный маршрут прямо через Северный полюс. С текущими темпами климатических изменений после 2040 года обычные суда смогут здесь проходить, сократив путь на 60 %. Располагая Гренландией и Канадой, Вашингтон сможет установить контроль над важными артериями. Это стремление является составной частью ответа на вопрос, как американский лидер планирует противостоять в Арктике Китаю, который имеет большие планы на столь доходную логистику.

Лоренцо Рамирес, телеведущий (Испания):

"Все это вновь становится актуальным прежде всего в связи с логистическим маршрутом, Северным морским путем, торговым коридором. Китай делает ставку на этот маршрут, надеясь выстроить международную торговлю с выходом в Европу и Россию и тем самым снизить значение традиционных маршрутов через Ближний Восток и Панамский канал. Вот что здесь действительно важно. Суэцкий канал и Ормузский пролив не исчезнут, но утратят часть своего значения, как и Панамский канал".

Датская автономия обладает ощутимым и военно-стратегическим значением". Гренландия находится близко к траектории гипотетического полета российских или китайских межконтинентальных ракет, что позволяет использовать ее территорию для раннего обнаружения. Трамп уже заявил, что остров нужен Штатам для их системы ПРО "Золотой купол". В полной мере осуществить все свои военные планы, возлагаемые на датскую автономию, не позволяет соглашение о сотрудничестве, которое хоть и предоставляет США доступ к острову, но ограничивает строительство инфраструктуры. Ко всему существенное ее наращивание мимо других союзников по НАТО пройти не сможет. Дипломатическое бремя будет только тормозить процесс, но если Гренландия станет американской, то и правила для Белого дома устанавливал бы исключительно его хозяин.

В своих притязаниях на датскую автономию Вашингтон почти дошел до абсурда. Американские политики всерьез ставят вопрос: а по какому праву Гренландия принадлежит Дании?

"Главный вопрос заключается в том, по какому праву Дания устанавливает контроль над Гренландией, на чем основаны ее территориальные претензии, на каком основании Гренландия является колонией Дании, - заявил заместитель главы администрации США Стивен Миллер. - Соединенные Штаты - это сила НАТО. Для того чтобы США могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и его интересы, Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов".

Сами гренландцы, равно как и другие европейцы, недоумевают. Дания - близкий союзник США по НАТО. Десятилетиями она готовилась к российской агрессии, но удар нанесен совсем с другой стороны. Вашингтон рассматривает два варианта заполучения новых земель - подкупом или силой. Оценочная стоимость Гренландии составила 700 млрд долларов. Евросоюз пытается воспротивиться давлению США.

"Гренландия не продается и не подлежит захвату. Мы уже не живем в ту эпоху, когда можно было купить или продать Луизиану, поэтому запугивания должны прекратиться, и Дания может рассчитывать на солидарность европейских стран, о чем заявили главы государств и правительств в совместном заявлении", - отметил в своем выступлении министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Трамп не признает руководство Гренландии, грозит всем ему помогающим избежать аннексии. Пошлины, выражения своего против, секретный план Б Европы и даже угроза развала НАТО в глазах Трампа, кажется, не стоят ничего. Мировые игроки участвуют в гонке, сходить с дистанции которой или медлить на ней передышкой означает навсегда остаться позади.