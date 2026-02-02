Politico: ЕС готов выделить 150 млн евро из бюджета в поддержку Гренландии

Евросоюз решил укрепить свое влияние в Гренландии. Брюссель готов выделить 150 млн евро из бюджета в поддержку острова, пишет Politico.

По данным издания, в следующем долгосрочном бюджете, начиная с 2028 года, ЕС направит острову более 500 млн евро. Отмечается, что эта сумма более чем вдвое превышает текущие расходы Евросоюза на Гренландию.