Politico: ЕС готов выделить 150 млн евро из бюджета в поддержку Гренландии
Автор:Редакция news.by
Евросоюз решил укрепить свое влияние в Гренландии. Брюссель готов выделить 150 млн евро из бюджета в поддержку острова, пишет Politico.
По данным издания, в следующем долгосрочном бюджете, начиная с 2028 года, ЕС направит острову более 500 млн евро. Отмечается, что эта сумма более чем вдвое превышает текущие расходы Евросоюза на Гренландию.
Резкое внимание Европы обусловлено стремлением показать свою надежность. Откровенно говоря, цель инвестиций - побудить местных жителей выбрать именно Европу на фоне усиления геополитической конкуренции США за остров.