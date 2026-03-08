Politico: ЕС, сам того не желая, финансирует войну США против Ирана, оплачивая оружие

Брюссель, сам того не желая, участвует в войне против Ирана. Как пишет Politico, ЕС оплачивает оружие, которое США используют на Ближнем Востоке.

Отмечается, что американские союзники в панике наблюдают за тем, как Пентагон перенаправляет поставки вооружения. Они злятся и боятся, что оружие, которое США требовали у них закупить, никогда не дойдет до адресата.

Администрация Трампа оказывала на союзников в Европе и Азии сильнейшее политическое давление, требуя увеличить оборонные бюджеты и закупать американское оружие - от зенитных перехватчиков до управляемых бомб, лишь с одной целью: быстро израсходовать его в ходе собственной войны.