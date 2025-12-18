Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Politico: европейские лидеры разделились на два лагеря из-за споров о российских активах

Сегодня в Брюсселе стартует саммит лидеров стран ЕС. Его цель - убедить Бельгию расстаться с российскими замороженными активами. Как пишет Politico, лидеры ЕС разделились на два лагеря: за и против.

Перед брюссельским саммитом должна была состояться пресс-конференция. Но без объяснения причин глава Еврокомиссии фон дер Ляйен мероприятие отменила. Произошло это на фоне заявления премьера Венгрии Орбана о снятии с повестки встречи вопроса об отчуждении российских активов.

Подтверждение этой информации ожидается в ходе саммита в Брюсселе.

Разделы:

В миреЕвропаРоссия

Теги:

Европасаммит ЕС