3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Politico: европейские лидеры разделились на два лагеря из-за споров о российских активах
Автор:Редакция news.by
Сегодня в Брюсселе стартует саммит лидеров стран ЕС. Его цель - убедить Бельгию расстаться с российскими замороженными активами. Как пишет Politico, лидеры ЕС разделились на два лагеря: за и против.
Перед брюссельским саммитом должна была состояться пресс-конференция. Но без объяснения причин глава Еврокомиссии фон дер Ляйен мероприятие отменила. Произошло это на фоне заявления премьера Венгрии Орбана о снятии с повестки встречи вопроса об отчуждении российских активов.
Подтверждение этой информации ожидается в ходе саммита в Брюсселе.