Politico: европейские лидеры разделились на два лагеря из-за споров о российских активах

Сегодня в Брюсселе стартует саммит лидеров стран ЕС. Его цель - убедить Бельгию расстаться с российскими замороженными активами. Как пишет Politico, лидеры ЕС разделились на два лагеря: за и против.



Перед брюссельским саммитом должна была состояться пресс-конференция. Но без объяснения причин глава Еврокомиссии фон дер Ляйен мероприятие отменила. Произошло это на фоне заявления премьера Венгрии Орбана о снятии с повестки встречи вопроса об отчуждении российских активов.

