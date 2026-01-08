Politico назвала сценарий, при котором США смогут заполучить Гренландию

СМИ назвали сценарий, при котором Вашингтон сможет заполучить Гренландию. По данным Politico, европейские страны согласятся на расширение роли Штатов на острове в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации Трампа.

Авторы материала называют этот вариант "горькой пилюлей", но отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с президентом США, который способен ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или занять более благоприятную для России позицию в переговорном процессе.