Politico назвала сценарий, при котором США смогут заполучить Гренландию
Автор:Редакция news.by
СМИ назвали сценарий, при котором Вашингтон сможет заполучить Гренландию. По данным Politico, европейские страны согласятся на расширение роли Штатов на острове в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации Трампа.
Авторы материала называют этот вариант "горькой пилюлей", но отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с президентом США, который способен ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или занять более благоприятную для России позицию в переговорном процессе.