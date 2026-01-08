Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Politico назвала сценарий, при котором США смогут заполучить Гренландию

СМИ назвали сценарий, при котором Вашингтон сможет заполучить Гренландию. По данным Politico, европейские страны согласятся на расширение роли Штатов на острове в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине со стороны администрации Трампа.

Авторы материала называют этот вариант "горькой пилюлей", но отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с президентом США, который способен ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или занять более благоприятную для России позицию в переговорном процессе.

