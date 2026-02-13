Politico: почти половина населения США и Европы опасается мировой войны

Страх третьей мировой охватил население Запада. По результатам опроса Politico, почти половина жителей США и крупных стран Европы уверены в неизбежности конфликта планетарного масштаба в ближайшие пять лет.

Анализ фиксирует резкий рост тревожности по сравнению с данными 2025 года. В возможность глобального конфликта больше всех верят в Штатах - 46 % опрошенных, в Британии, Франции и Германии - примерно по 40 %.

Исследователи отмечают: страхи усиливаются на фоне международной нестабильности и роста числа региональных кризисов.