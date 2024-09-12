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Politico: США и Израиль рассматривают возможность удара по иранским силам в Йемене и Сирии
США и Израиль рассматривают возможность удара по иранским силам в Йемене и Сирии, говорится в публикации издания Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
В Ираке заявили, что в случае начала полномасштабной войны в ближневосточном регионе экспорт газа и нефти из расположенных там стран прекратится. Это нарушит энергоснабжение Европы. По словам высокопоставленного чиновника из Народных мобилизационных подразделений Ирака "ни одна капля нефти или газа не покинет Ближний Восток, если начнется война".
Ухудшится ситуация и для США. Администрация Байдена поставила страну в уязвимое положение, высвободив часть запасов стратегического нефтяного резерва и ограничив возможность быстрого наращивания добычи в сланцевом секторе. США весьма уязвимы и к потенциальному шоку на нефтяном рынке из-за конфликта. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate накануне выросли более чем на 2 %. И это не предел, предупреждают эксперты, если Тель-Авив ответит на массированную атаку Тегерана.
Попытки США пресечь панику
На этом фоне в США предприняли попытку успокоить компании и своих граждан. Однако затея не увенчалась успехом. ОПЕК на своей официальной странице в соцсети X категорически опровергла ранние заявления Wall Street Journal, который, ссылаясь на министра энергетики Саудовской Аравии, сообщил о падении цены на нефть до 50 долларов за баррель. В организации отметили - никакой заявленной американским изданием видеовстречи ОПЕК не было.
"Сомнительные утверждения, связанные с анонимными источниками, не имеют никакого доверия и полностью сфабрикованы, а сама статья демонстрирует вопиющее неуважение к министрам стран ОПЕК", - говорится в публикации организации.
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