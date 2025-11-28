Politico: Вашингтон держит в тайне от Европы свой последний вариант мирного плана по Украине

Вашингтон держит в тайне от Европы свой последний вариант мирного плана по Украине, пишет Politico. После утечки предыдущего США не показывают новый документ даже дипломатам ЕС.

Председатель Евросовета Кошта утверждает, что Брюссель тесно работает с Киевом и Вашингтоном для обеспечения условий достижения мира в Украине. По его словам, только ЕС может обсуждать санкции, расширение ЕС и замороженные российские активы.

При этом по последнему вопросу согласия в Европе нет. Бельгия, где размещены активы, потребовала юридических гарантий от Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины. Кроме того, бельгийский премьер отметил, что схема Комиссии заблокирует мирное соглашение.