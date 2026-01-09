"Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что там сейчас у власти находится совсем другая команда, президент, который не подчиняется глобальной атлантической системе, все равно в истории США, независимо от того, кто находится у власти - демократы или республиканцы, - принцип "опиумных войн" распространения демократии сохраняется. Есть диктаторские страны, а есть, собственно, Соединенные Штаты Америки, которые следят за глобальной повесткой. Такая тенденция присутствовала в XX веке, и, конечно же, для нас стало поразительным шоком, что в начале 2026 года, практически в первые дни нового года, произошло коварное вторжение в Венесуэлу с нарушением всех норм международного права. Последняя военная операция США была на территории Ливии или Ирака, когда демократы были у власти. Конечно, от Трампа такого никто не ожидал. И, собственно, его репутация как "голубя мира" очень сильно подмочена в 2026 году, потому что Совет Безопасности ООН и Организация Объединенных Наций официально уже признали действия в отношении Мадуро вооруженным актом захвата".