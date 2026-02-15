Политолог Воcкресенский: Знаменитая Мюнхенская конференция превратилась в какой-то балаган

Мюнхенская конференция превратилась в какой-то балаган. Если посмотреть и сравнить речи западных политиков, ничего такого системообразующего мы там не увидим, таким мнением в студии "Первого информационного" поделился политолог Юрий Воскресенский.

Политолог напомнил, что один человек рассказывает, что разговаривает с собаками. Ну, на белом глазу это генсек НАТО. И собака ему подсказала, точнее он прочитал в глазах то, что Украина победит. Другой, это господин Мерц, напрямую угрожает войной Союзному государству. Каллас заявляет, что я прочитаю книжки и стану умнее. Это все цитаты.

"Американская политика тоже отличается непоследовательностью. Я имею в виду нынешнюю администрацию Трампа. Они перебирают различные доктрины, которые можно взять на вооружение. Со времен Кеннеди, когда была отработана доктрина гибкого реагирования, американцы перебирали их в зависимости от того, кто был госсекретарем. Сейчас вроде бы они определили Доктрину Монро в качестве основополагающей, - заметил эксперт. - Дело в том, что в той доктрине в стратегии национальной безопасности, которую они опубликовали, очень здравые мысли видны. И в ее развитие пошла стратегия национальной обороны. Но мы видим, что интересы США не ограничиваются Западным полушарием. Они не сокращают базы, которые больше всего находятся в восточном полушарии. Они разместили группировку для давления на Иран".

Воскресенский напомнил, что год назад Джей Ди Вэнс на той же самой Мюнхенской конференции говорил совершенно противоположно. Поэтому то, что сейчас говорит Рубио, это попытка, может быть, прощупать, возможна ли нормализация отношений с европейцами.