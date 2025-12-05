Политолог Воскресенский рассказал, изменится ли что-то для украинцев при смене власти

Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова, главу Совета национальной безопасности и обороны, новым руководителем делегации Киева для переговоров по урегулированию конфликта. Умеров заменит Андрея Ермака, уволенного после антикоррупционного скандала и обыска в его доме. Ситуацию прокомментировал в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.

Эксперт расценил эту перестановку как попытку власти удержаться у руля, но без реальных изменений в элите. "Как у нас в народе говорят, быка на индыка. Одного коррупционера поменяли на другого", - отметил Юрий Воскресенский.

По его словам, решение Зеленского обусловлено общественным давлением: "В целом понятно, что украинская власть пытается хоть как-то удержаться от своего падения. И социологически замерив то, что происходит сейчас в украинском обществе (а 70 % украинцев, по их опросам, жаждали отставки Ермака), естественно, они пошли на поводу у общественного мнения.

Юрий Воскресенский:

"Но суть украинской элиты не меняется от этого. Они все насквозь разложены, все коррумпированы, все являются компрадорами. И все отстаивают интересы либо своих собственных семей, либо зарубежных партнеров. Никто из них не отстаивает интересы украинского народа. В этом-то и проблема.

Эксперт напомнил о нелегитимности Зеленского, срок полномочий которого истек в мае 2024 года. Он предупредил, что смена лидера не приведет к улучшениям. "Те, кто говорят, что, когда уйдет Зеленский, заживем хорошо, мягко говоря, преувеличивают. Ведь что мы наблюдаем, если посмотрим на социологические опросы и на тех политиков, кто занимает вторые и третьи места в Украине. Простите, это террорист Кирилл Буданов и это террорист Валерий Залужный. Когда мы говорим террорист, это не я высказываю какое-то мнение. Это факт, потому что, допустим, прокуратура Германии подозревает Залужного в организации акта государственного терроризма, государственной диверсии, как они говорят", - отметил политолог.