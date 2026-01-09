Политолог Яцек: Соглашение Польши с МЕРКОСУР грозит исчезновением польских фермеров

"Это протест, чтобы польские фермеры смогли выжить. Им уже сегодня окончательно грозит исчезновение с карты польских промышленников. Это катастрофа, конечно. Здесь есть два явления: первое началось еще с наплыва в Польшу украинских сельскохозяйственных продуктов, сейчас - договор со странами Южной Америки, объединенными в МЕРКОСУР. Это будет такой шаг, что польские фермеры исчезнут со страниц польской истории. Это катастрофа. Нужно учитывать, что в Польше средняя величина сельскохозяйственной фермы около 10 га, но фермеров в Польше очень много, хозяйств - 1 млн 200. На ферме живут несколько человек, получается - несколько миллионов поляков, которые зарабатывают на сельскохозяйственной продукции. Вот столько человек могут остаться безработными в ближайшие годы".