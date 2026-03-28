Что бывает, когда в Европе пытаются поставить национальные интересы выше украинских. Полиция Словакии начала расследование действий Роберта Фицо, обвиненного оппозицией в госизмене после его решения остановить аварийные поставки электричества Киеву.

Лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" подал заявление еще в феврале, обвинив премьера сразу во всем: от злоупотребления полномочиями до терроризма и государственной измены. Под документом собрали более 13 тысяч подписей, после чего материалы пошли по инстанциям из прокуратуры в полицию.

Напомним, после остановки транзита по "Дружбе" власти Братиславы и Будапешта обвинили киевский режим в том, что их энергетические интересы приносятся в жертву военной и политической логике. Но для оппозиции защита национального интереса явно не столь важна, в отличие от так называемой брюссельской солидарности.