Полиция Великобритании просит не разглашать письма о Мандельсоне и Эпштейне
Автор:Редакция news.by
Лондонская полиция требует от правительства Великобритании скрыть письма о связях экс-посла в США Питера Мандельсона с печально известным Джеффри Эпштейном.
Скандал разгорелся на фоне публикации генпрокурором США 300 имен из файлов Эпштейна - от Клинтонов и Обам до Гейтса и принца Гарри.
По данным Politico, глава аппарата премьера в декабре 2024 года задавал Мандельсону вопросы о контактах с осужденным Эпштейном еще до назначения послом. Мандельсон, к слову, называл Эпштейна "лучшим другом" и даже делился с ним государственными документами.
Теперь полиция объясняет: публикация помешает расследованию. За последнее время ушли в отставку уже два ключевых чиновника Кира Стармера. Западные элиты снова прячут следы.
Фото РИА Новости