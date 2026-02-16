Лондонская полиция требует от правительства Великобритании скрыть письма о связях экс-посла в США Питера Мандельсона с печально известным Джеффри Эпштейном.

Скандал разгорелся на фоне публикации генпрокурором США 300 имен из файлов Эпштейна - от Клинтонов и Обам до Гейтса и принца Гарри.

По данным Politico, глава аппарата премьера в декабре 2024 года задавал Мандельсону вопросы о контактах с осужденным Эпштейном еще до назначения послом. Мандельсон, к слову, называл Эпштейна "лучшим другом" и даже делился с ним государственными документами.

Теперь полиция объясняет: публикация помешает расследованию. За последнее время ушли в отставку уже два ключевых чиновника Кира Стармера. Западные элиты снова прячут следы.