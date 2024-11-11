Польша намерена построить "железный щит" в 2025 году

Новый железный занавес. Варшава намерена завершить строительство "Восточного щита" и закрыть границу с Беларусью уже летом 2025 года. Об этом заявил замминистра по вопросам миграции. Вдоль рубежей также планируется установить камеры ночного видения и тепловизоры, построить новую дорогу для пограничного патрулирования. Напомним, "Восточный щит" – линия обороны на 400 километров, состоящая из бункеров, противотанковых ежей, "зубов дракона" и мин на границе с Беларусью, Россией и Украиной. Это совместный проект поляков и прибалтов, стоимость которого оценивается примерно в 2 млрд 700 млн евро. Часть денег на нее страны хотят попросить в ЕС.