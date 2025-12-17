Польша намерена продолжать эксгумацию жертв Волынской резни в 2026 году

Польша намерена продолжать работы по поиску и перезахоронению останков жертв Волынской резни в Западной Украине в 2026 году. В планах закончить работы в деревне Пузники и начать работы в деревнях Гута (Львовская область) и Острувки (Волынская область).

При этом украинская сторона еще не выдала все необходимые разрешения. Первые работы по поиску и перезахоронению жертв Волынской резни начались весной 2025 года. До этого украинская сторона с 2017 года блокировала выдачу разрешений на поиск останков погибших на западе Украины поляков в годы Второй мировой войны.