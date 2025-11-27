Варшава снова играет мускулами. Всего в 160 км от Беларуси Польша построит новую авиабазу.

Беспокойная соседка Беларуси стратегическими военными объектами подбирается все ближе к границам Союзного государства. За витрину своих военных амбиций Варшава готова заплатить 435 млн долларов. Это те самые деньги, которых хватило бы на модернизацию десятков школ, больниц или дорог для собственных граждан. Но нет, польские власти предпочли вложить их в "инфраструктуру безопасности".

В Миньске-Мазовецком и по всему воеводству запланировано реализовать более 50 крупных проектов. Среди них объекты для пожарных, полиции и, разумеется, отдельные проекты для пограничников, включая ту самую авиабазу и модернизацию телекоммуникационного узла.