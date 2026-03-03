Польша с 10 марта введет ограничение воздушного движения у границ с Беларусью и Украиной

Польское агентство воздушного движения (PAZP) объявило о введении 10 марта ограничений на полеты в районах, прилегающих к границам Беларуси и Украины, сообщает РИА Новости.

"По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00:00 UTC (03:00 мск - ред.) 10 марта до 23:59 UTC 9 июня (02:59 мск 10 июня - ред.) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зона находится в районах, граничащих с Беларусью и Украиной, и охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95 (около 3 тыс. км высоты).

Таким образом, ограничения не относятся к пассажирским самолетам, следующим на больших высотах.

В соответствии с ограничениями от заката до восхода солнца действует полный запрет на полеты в зоне EP R130, за исключением военных самолетов, а также согласованных взлетов и посадок на аэродром "Депультыче Крулевские" (EPCD).

С восхода до заката солнца в зоне EP R130 запрещены полеты, за исключением пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после подачи плана полета, оснащенных действующим транспондером, поддерживающих непрерывную связь с диспетчерской службой.