Польша с 10 марта введет ограничение воздушного движения у границ с Беларусью и Украиной
Польское агентство воздушного движения (PAZP) объявило о введении 10 марта ограничений на полеты в районах, прилегающих к границам Беларуси и Украины, сообщает РИА Новости.
"По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00:00 UTC (03:00 мск - ред.) 10 марта до 23:59 UTC 9 июня (02:59 мск 10 июня - ред.) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зона находится в районах, граничащих с Беларусью и Украиной, и охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95 (около 3 тыс. км высоты).
Таким образом, ограничения не относятся к пассажирским самолетам, следующим на больших высотах.
В соответствии с ограничениями от заката до восхода солнца действует полный запрет на полеты в зоне EP R130, за исключением военных самолетов, а также согласованных взлетов и посадок на аэродром "Депультыче Крулевские" (EPCD).
С восхода до заката солнца в зоне EP R130 запрещены полеты, за исключением пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после подачи плана полета, оснащенных действующим транспондером, поддерживающих непрерывную связь с диспетчерской службой.
Поясняется, что ограничение введено в связи с "необходимостью обеспечения безопасности государства в соответствии с постановлением министра инфраструктуры".