Польша уравняет украинцев в правах с другими иностранцами
Польша - в режиме отмены. Варшава уравняет украинцев в правах с другими иностранцами.
Как пишет Rzeczpospolita, специальный закон о помощи гражданам Украины планируется отменить в марте. Статус защиты будет аннулироваться, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. Бесплатное жилье останется доступным на короткий срок и только для уязвимых групп. Бесплатный доступ к врачам сохранится только при наличии страховки, исключения будут делать только в экстренных случаях.
Как отмечает газета, цель изменений - сокращение госрасходов и переход к отношениям, основанным на "большем чувстве социальной справедливости".
В то же время полицейские призвали готовиться к росту бандитизма со стороны украинцев после завершения конфликта. Уже сейчас граждане Украины совершают в Польше больше преступлений, чем все другие иностранцы вместе взятые.