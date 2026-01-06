Польша уравняет украинцев в правах с другими иностранцами

Польша - в режиме отмены. Варшава уравняет украинцев в правах с другими иностранцами.

Как пишет Rzeczpospolita, специальный закон о помощи гражданам Украины планируется отменить в марте. Статус защиты будет аннулироваться, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. Бесплатное жилье останется доступным на короткий срок и только для уязвимых групп. Бесплатный доступ к врачам сохранится только при наличии страховки, исключения будут делать только в экстренных случаях.

Как отмечает газета, цель изменений - сокращение госрасходов и переход к отношениям, основанным на "большем чувстве социальной справедливости".