Польша вводит гендерно-нейтральные термины в свидетельствах о браке из-за решения Суда ЕС

Никаких больше женихов и невест: польские свидетельства о браке вскоре будут содержать гендерно-нейтральные термины вместо формулировок "муж" и "жена".

Пойти на такой шаг Варшаву вынудило решение Суда Евросоюза о признании однополых браков в странах ЕС, законно заключенных в других государствах - членах союза.

Вместо прежних формулировок будут введены термины "первый супруг" и "второй супруг". Как отметил министр цифровизации Польши, решение Суда ЕС - это не вопрос идеологии, а юридическое обязательство, которое страна обязана выполнять.