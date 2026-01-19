3.72 BYN
Польша вводит гендерно-нейтральные термины в свидетельствах о браке из-за решения Суда ЕС
Автор:Редакция news.by
Никаких больше женихов и невест: польские свидетельства о браке вскоре будут содержать гендерно-нейтральные термины вместо формулировок "муж" и "жена".
Пойти на такой шаг Варшаву вынудило решение Суда Евросоюза о признании однополых браков в странах ЕС, законно заключенных в других государствах - членах союза.
Вместо прежних формулировок будут введены термины "первый супруг" и "второй супруг". Как отметил министр цифровизации Польши, решение Суда ЕС - это не вопрос идеологии, а юридическое обязательство, которое страна обязана выполнять.
Польша остается одной из немногих стран в ЕС, где заключение однополых браков до сих пор считается вне закона.