Польская нестабильность: Туск обвиняет Навроцкого и Орбана в разрушении Польши
Премьер польского режима Дональд Туск стремительно теряет поддержку. Свежий мартовский опрос демонстрирует, что почти половина поляков негативно оценивают работу кабмина.
Эксперты подчеркивают, политическая турбулентность рискует обернуться проведением досрочных парламентских выборов, а влияние команды Туска может серьезно просесть, вплоть до потери ключевых позиций. О польской нестабильности - в рубрике "Полная Европа".
В Польше есть две проблемы. По мнению премьера режима Туска, во всех нынешних бедах виноват никто иной как президент Кароль Навроцкий и премьер Венгрии Виктор Орбан. Один разрушает страну изнутри, другой мешает ее процветанию снаружи.
Весеннее обострение отношений между двумя польскими политиками началось в тот день, когда из президентского дворца прозвучало страшное: Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в европейской программе SAFE. По ней Варшава должна получить 40 млрд евро кредита на армию.
Кароль Навроцкий, президент Польши:
"Механизм SAFE - это огромный заем на 45 лет в иностранной валюте, процентные выплаты по которому могут превысить 42 млрд евро. Поляки будут вынуждены вернуть в два раза больше, чем взяли. Заработают на этом западные банки и финансовые учреждения. Политики должны понимать, что этот кредит будет обременять нас, наших детей и внуков долгое время. 18-летний юноша будет оплачивать этот заем всю свою профессиональную деятельность. Долг можно взять за один день, но платить будет целое поколение".
В его выступлении также прозвучало и про суверенитет, мол, кредит сделает Польшу еще больше зависимой от Брюсселя. За такие слова Туск и заклеймил Навроцкого лжецом и предателем польского народа.
Но так ли ратует польский президент за народ, или дело здесь в другом? Во-первых, Вашингтон очень хочет, чтобы Варшава приобретала оружие именно у него, а европейский кредит предусматривает закупку исключительно у местных производителей. Во-вторых, в этих действиях присутствует дележ власти. Навроцкий, явно перетягивая инициативу на себя, предложил свой вариант под названием SAFE 0 %, который подразумевает внутренние заимствования.
Влодзимеж Чажастый, спикер Сейма Польши:
"Президент сказал, что долг можно взять за один день, но сам он за один день разрушил надежду польской армии. Я не стану говорить хорошо это или плохо, воздержусь от оскорблений. Но я хочу проинформировать 12 тыс. компаний, которые должны были получить контракты. Теперь вы их не получите".
Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую - в Варшаве сейчас этим оправдывают все. В неспокойное время (словно оно когда-то было другим) это вполне оправданно, если бы только польские пушки не смотрели в нашу сторону. Но может сбыться и пророчество Туска. Речь идет про Polexit, за выход из Евросоюза уже выступает каждый пятый поляк. Такие настроения не от жизни хорошей. Иранский конфликт, а точнее недальновидность Брюсселя, привели к рекордному росту цен на дизель в стране - если считать в белорусских рублях, то литр стоит больше 7 рублей.
Туск никак не решает эту проблему, ведь он надеется, что все само "рассосется". В ответ на все вопросы, как же правительство намерено сдерживать рост цен, предлагает обратиться к другому Дональду. Пока власти пытаются найти крайнего, простые поляки едут за горючим в Беларусь.
Польская медицина настолько "прекрасна", что 85 % жителей мечтают о ее фундаментальной реформе. Согласно опросу, почти половина респондентов не верят, что получат своевременную и надлежащую помощь в случае серьезного заболевания. За год только в адрес медучреждений было направлено больше 8,5 тыс. жалоб. В ответ Туск просто врет и не краснеет. Возникает вопрос: премьер сознательно искажает факты или просто не знает, что происходит у него в стране?
Зато он явно активно следит за международной повесткой, точнее за Венгрией. Сначала Туск заявил, что Виктор Орбан и Петер Сийярто сливают всю информацию о переговорах в Брюсселе Москве, а после и вовсе обвинил чуть ли не во всех проблемах Польши. Масла в огонь добавило и то, что Навроцкий отправился в Будапешт, тем самым поддержав венгерского премьера в преддверии выборов.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
"Не в интересах Польши поддерживать Орбана в его пророссийских и антиевропейских действиях. Я хочу сказать Навроцкому: вы президент Польши, и у вас есть польские обязанности, а не российские. Поэтому мы ожидаем, что в вопросах международной политики президент будет придерживаться линии, сформированной правительством, а не действовать против польских интересов".
Сам Туск публично поддержал венгерскую оппозицию. Причем сделал это демонстративно - на фоне марша в Будапеште и с использованием лозунга о "польско-венгерской дружбе". В свою очередь, Дональд Трамп отдал свой голос за Орбана, заявив, что премьер никогда не подведет ни свою великую страну, ни свой народ. Интересно, рискнет ли польский премьер в этой истории обвинить хозяина Белого дома в работе на Кремль? Хотя, сделав это однажды, наверняка способен повторить. Его жизнь точно ничему не учит.