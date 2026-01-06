Польские фермеры готовятся к массовым протестам

Польские фермеры готовятся провести демонстрацию в Варшаве против соглашения Евросоюза со странами МЕРКОСУР, которое может быть подписано уже 12 января.

Организаторы фермерского протеста призвали к солидарности всех граждан со словами: "Когда рухнет сельское хозяйство, за это заплатит все общество".

Напомним, 30 декабря фермеры уже выезжали на тракторах на дороги более чем в 200 точках по всей стране.