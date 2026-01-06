3.71 BYN
Польские фермеры готовятся к массовым протестам
Автор:Редакция news.by
Польские фермеры готовятся провести демонстрацию в Варшаве против соглашения Евросоюза со странами МЕРКОСУР, которое может быть подписано уже 12 января.
Организаторы фермерского протеста призвали к солидарности всех граждан со словами: "Когда рухнет сельское хозяйство, за это заплатит все общество".
Напомним, 30 декабря фермеры уже выезжали на тракторах на дороги более чем в 200 точках по всей стране.
На этой неделе усилят протесты фермеры Греции, а французы уже заблокировали на тракторах дороги к югу от Лиона. "Трамп, забери Макрона" - гласят надписи на баннерах. Протестующие утверждают, что торговое соглашение поставит европейское сельское хозяйство в условия недобросовестной конкуренции со стороны импорта.