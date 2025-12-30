30 декабря польские фермеры вышли на общенациональный протест. Тракторы и сельхозтехника стоят вдоль дорог и эстакад с флагами.

Несмотря на заявления аграриев о том, что они не планируют блокировать проезд для автомобилей, поступают сведения о перекрытиях на некоторых трассах.

Акция охватила около 160 населенных пунктов.

Аграрии заявляют о неспособности властей позаботиться о сельском хозяйстве страны. Ситуация в отрасли - худшая с 1989 года. Хозяйства массово разоряются, фиксируется катастрофическое падение цен на свинину, зерно и молоко.

Недовольство вызывает и грядущее соглашение Евросоюза с МЕРКОСУР. По заявлениям аграриев, это навредит и производителям, и потребителям. Фермеры считают, что стандарты контроля качества продукции в Латинской Америки менее строгие, чем в ЕС.