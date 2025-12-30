Польские власти увеличат финансирование спецслужб

Польша увеличит расходы на спецслужбы. Так, на финансирование военной разведки в 2026 году выделят около 120 млн долларов. Это почти в два раза больше по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил министр национальной обороны страны.

Деньги направят на модернизацию силовых структур в разных городах. Кроме того, по данным ведомства, в бюджете предусмотрено финансирование на строительство бомбоубежищ в новых зданиях. Как сообщает Financial Times, большинство существующих в Польше укрытий непригодны для размещения людей.