Получить гражданство Польши станет значительно сложнее
Автор:Редакция news.by
Для иностранцев, мечтавших о польском паспорте, в том числе и для украинских беженцев наступают "веселые" времена.
Правительство Польши направило на рассмотрение законопроект с новыми правилами получения гражданства. Теперь претендующим на документ надо будет прожить в Польше не 3 года, а 8 лет. Видимо, в Варшаве посчитали, что за меньший срок проникнуться "польскими ценностями" решительно невозможно.
Более того, кандидатам придется не просто подтягивать язык до уровня B2, но и зубрить историю Польши так, чтобы от зубов отскакивало на специальном экзамене. Вишенкой на торте станет обязательный акт лояльности: присягать придется официально и письменно.