Поляки из-за роста цен скупают дешевое топливо на словацких приграничных АЗС

В Европе набирает популярность топливный туризм. Поляки из-за роста цен на дизель стали массово скупать дешевое горючее на приграничных заправках в Словакии. По информации местных властей, уже полностью опустошены как минимум 22 АЗС.

Из-за небывалой активности премьер Словакии Фицо заявил, что его правительство рассматривает возможность установления более высоких розничных цен на горючее для иностранцев или ограничение объемов их покупок.

Интересно, что в то же время в саму Польшу активно едут из Германии. Мэр польского города Свиноуйсьце предупредила, что немецкие автомобилисты, стремящиеся пересечь границу в поисках более дешевого топлива, создают дефицит и вынуждают власти рассмотреть вопрос об ограничении продаж. Впрочем, осудить их сложно, так как для водителей с 50-литровым баком разница составляет более 30 евро, что делает короткую поездку через границу весьма привлекательной.