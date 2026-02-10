Поляки платят рекордные суммы за электроэнергию

Слишком дорого обходится зима полякам. Январские счета за электричество, газ и пеллеты оказались рекордными и ощутимо ударили по семейным бюджетам. Об этом сообщают польские СМИ.

Общие расходы домохозяйств на электроэнергию и газ в январе составили почти 5 млрд долларов (это больше на 1 млн долларов, чем год назад). Омрачает ситуацию и кризис биотоплива. Пеллетные склады пустуют, производители перестают принимать новые заказы, а цены на топливо взлетают до уровней, которые еще недавно казались немыслимыми. Пеллеты стали товаром на вес золота.