"Пора начинать пить": Каллас предложила спасаться пьянством от мировой нестабильности

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ситуация в мире складывается таким образом, что "пора начинать пить". Об этом пишет Politico.



Заявление о готовности уйти в запой Каллас сделала на встрече с европарламентариями. Они и рассказали об этом изданию. Авторы статьи отмечают, "геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС" на фоне опасений в Европе по поводу возможной аннексии Гренландии, массовых протестов в Иране, а также конфликтов на Украине, в секторе Газа и операции США в Венесуэле.



Ранее Каллас говорила, что "Гренландия принадлежит ее жителям". Она также заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США.