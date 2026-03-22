Последствия сугробов: на Камчатке затопило жилые дома

На Камчатке начали таять тонны снега. В Петропавловске-Камчатском затопило подъезды и подвалы многоквартирных домов.

Местные жители передвигаются по улицам в резиновых сапогах. Водители жалуются, что из-за снежной каши в некоторых районах проезд на легковых автомобилях невозможен.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается потепление. Жители могут столкнуться с более мощными потопами.

