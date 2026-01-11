Пожар в ЮАР практически стер с карты некоторые населенные пункты

Западная провинция ЮАР охвачена рекордными лесными пожарами, масштабы которых местные власти называют катастрофическими.



Мэр муниципалитета Оферстранд заявил, что регион находится в отчаянном положении. Огонь практически стер с карты поселки Пирли-Бич и Стэнфорд. Десятки тысяч гектаров пахотной земли превратились в выжженную пустошь, уничтожена инфраструктура, а тысячи жителей остались без домов. Спасатели продолжают бороться с очагами возгораний, но сильные ветра разносят пламя все дальше на восток.