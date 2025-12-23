3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Правительство Сирии и курдские силы обвиняют друг друга в нападении
В Сирии начались столкновения между курдскими формированиями и правительственными войсками. Боевые действия ведутся в городе Алеппо. По данным "Аль Арабийя", погибли два мирных жителя.
МВД Сирии заявило, что курдские бойцы атаковали КПП. По их данным, от обстрелов погиб один человек, еще пятеро ранены. В свою очередь курды обвинили в атаке противоположную сторону и сообщили, что при нападении с использованием минометов и тяжелых вооружений пострадали двое курдских бойцов и пять мирных жителей. Сообщается также об обстрелах друзского города Эс-Сувайда на юге Сирии.
В октябре в районах Алеппо уже происходили перестрелки, затем было объявлено перемирие и заключено соглашение о включении курдских формирований в структуры сирийской армии и госорганов. Однако с тех пор конкретных шагов в этом направлении не последовало.