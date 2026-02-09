Правящая партия Японии победила на парламентских выборах

На электоральные успехи не повлияла даже низкая явка избирателей - страну накрыл рекордный снегопад.

Первая женщина-премьер в послевоенной истории Японии смогла снискать симпатии населения пакетом мер стимулирования экономики и уверенными шагами во внешней политике. Прежде всего политик укрепила альянс Токио с Вашингтоном, помпезно приняв с визитом главу Белого дома Дональда Трампа.