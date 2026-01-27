Предотвратить или подготовиться к войне - почему Вашингтон стягивает ударный кулак к границам Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам на борту Air Force One, возвращаясь с экономического форума в Давосе, что они следят за Ираном. Почему Вашингтон стягивает ударный кулак к границам Ирана, рассмотрим мнения и факты в программе "Это другое".

После серии внутренних протестов в Исламской Республике США вновь делают ставку на демонстрацию силы и планомерно наращивают военную мощь в зоне Персидского залива.

Известно, что Трамп направил в регион военно-морскую группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". По словам американского президента, он передал руководству Ирана, которое подавило очередные протесты, что их ждут последствия.

Дональд Трамп: "Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило, но мы очень внимательно следим за ними. У нас есть армада, у нас есть огромный флот, следующий в этом направлении. Возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим".

В Израиле размещена третья батарея THAAD - противоракетный комплекс передвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника.

Усиление ПВО вокруг военных баз - это самый откровенный сигнал. Америка не просто готовится ударить, она готовится пережить ответ Ирана и затем ударить еще раз. Расчет прост: нанести удар, а ракеты, которые запустят в отместку, будут сбиты дорогими и эффективными системами. Но только подумайте, когда ты защищен от ответа, соблазн нанести удар растет в геометрической прогрессии.

Иран готовится к различному развитию событий. Именно поэтому высшее правительственное и военное руководство Исламской Республики назначило нескольких преемников на случай, если они станут военной мишенью, а возможно и жертвами этой войны. Преемники будут реализовывать заранее утвержденные военные планы. Важно отметить, что американская воинственность серьезно дестабилизирует Ближний Восток внутри. Так, "Ансар Аллах" (военизированная шиитская группировка в Йемене) официально предупредила страны региона, что они не должны вмешиваться в перехват иранских ракет, иначе будут наказаны.

"Ансар Аллах": "Любая страна, которая будет перехватывать ракеты оси сопротивления, будет рассматриваться как неотъемлемая часть сионистского режима. Считайте это официальным предупреждением".

Пока Америка прикрывает концентрацию военной мощи на Ближнем Востоке миротворческой риторикой, давайте обратим внимание на логистику. Более 20 рейсов тяжелых военно-транспортных глоубмастеров (Боинг C-17 "Глоубмастер") из сердца Европы на Ближний Восток.

Что они везут? Такой объем - это переброска запасов для военной кампании, боеприпасы для серьезного оружия, оборудования, материалы. Это накопление критической массы перед началом действий.

Протесты в Иране, на которые ссылался Трамп, уже утихли, а военно-транспортных самолетов меньше не стало. Значит, причина не в протестах. Логично. Причина в системности и плане, который, судя по всему, давно лежит на столе в Белом доме. Вот что заявил Марко Рубио, бывший сенатор и нынешний глава Госдепартамента США, на встрече с американской еврейской общиной еще в 2015 году.

Марко Рубио (2015 год):

"Когда они вербуют бойцов, они вербуют их для того, чтобы они стали частью этой армии, которая спровоцирует это финальное противостояние между Западом и исламом. Ислам победит, тогда весь мир будет управляться по их правилам, возглавляемый появлением 12-го имама Махди, их мессианской фигурой. Почему нам важно это понимать? И почему это важно понимать следующему государственному секретарю? Потому что когда вы это понимаете, вы осознаете, что с этими людьми нельзя вести переговоры. Это не те люди, которые разорятся. Это не те люди, которые недовольны или безработные. Это не те люди, которые расстроены из-за того, что американские войска были развернуты в Ираке. И они не остановятся, пока не почувствуют, что им удалось спровоцировать этот апокалипсис. Это, кстати, похоже на взгляды аятоллы Хомейни и Ирана".

Более 10 лет прошло после этого выступления.

Понятно, что это выверенная американская стратегия в отношении всего Ближнего Востока, ислама и, в частности, Ирана. По своей сути, американцы сознательно вмешались в религиозный конфликт, в котором им нет места, и решили по традиции все закончить бомбардировкой, используя в объяснении своих действий лишь домыслы, таким образом разворошив осиное гнездо в очередной раз.

Итак, что мы имеем? С одной стороны, слова о нежелании конфликта. С другой - беспрецедентное наращивание военной мощи. Вероятно, что сухопутного вторжения не будет. Будет воздушно-морская операция, подготовленная с хирургической точностью, где цели выберут в Вашингтоне. Но тогда вся идеально выстроенная американская машина столкнется с хаосом асимметричного ответа по базам, танкерам, интересам. Штаты готовят не просто удар, они готовят плацдарм для военных действий. И в Иране это хорошо понимают.

