Предположительно 14 фигуристов погибли в результате авиакатастрофы под Вашингтоном

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Четырнадцать фигуристов, предположительно, погибли в результате столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета над рекой Потомак в Вашингтоне, пишет ТАСС. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генерального директора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.

Он уточнил, что шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.