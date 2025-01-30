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Предположительно 14 фигуристов погибли в результате авиакатастрофы под Вашингтоном
Четырнадцать фигуристов, предположительно, погибли в результате столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета над рекой Потомак в Вашингтоне, пишет ТАСС. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генерального директора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.
Он уточнил, что шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.
Агентство Associated Press со ссылкой на Зегиба сообщает, что на борту самолета находились фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.