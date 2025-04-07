Представитель МИД Ирана: Тегеран никогда не будет создавать ядерное оружие

Тегеран неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие, такова внешнеполитическая стратегия Ирана. Об этом заявил в понедельник, 7 апреля, в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

Заявление Багаи прозвучало в ответ на предложение иранского депутата Мохаммада Касима Османи создать ядерное оружие, чтобы вести переговоры с Западом, в частности с США, на равных. Аналогичным мнением поделился с РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. По его словам, Тегерану "необходимо обладать ядерным сдерживанием".

"Позиция Ирана по ядерной проблеме абсолютно прозрачна. Она неоднократно озвучивалась с этой самой трибуны. В своем последнем твите глава МИД Ирана (Аббас Аракчи - ред.) ясно обозначил, что Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не стремился к обладанию ядерным оружием. Этот вопрос является частью нашей стратегии и убеждений и основан на фетве Верховного лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.). Поэтому я не думаю, что в этом вопросе должны возникнуть у кого-то сомнения", - приводит иранское госагентство SNN слова Багаи.

Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.

В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.