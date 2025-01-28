Предвыборные игры, или Почему кандидата в президенты Польши Навроцкого обвинили в злоупотреблениях

В Польше начались грязные предвыборные игры. Как пишет Gazeta Wyborcza, кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий бесплатно пользовался квартирой, расположенной в Гданьском музее Второй мировой войны.

Источник в музее назвал жилье "кораблем любви", намекая на то, что там политик уединялся с любовницей.

Сам Навроцкий все подобные обвинения опровергает, утверждая, что жилье использовалось лишь для деловых встреч с гостями из-за границы. По словам политика, таким образом он проводил динамическую международную политику.