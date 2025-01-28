Предвыборные игры, или Почему кандидата в президенты Польши Навроцкого обвинили в злоупотреблениях

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В Польше начались грязные предвыборные игры. Как пишет Gazeta Wyborcza, кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий бесплатно пользовался квартирой, расположенной в Гданьском музее Второй мировой войны.
Источник в музее назвал жилье "кораблем любви", намекая на то, что там политик уединялся с любовницей.
Сам Навроцкий все подобные обвинения опровергает, утверждая, что жилье использовалось лишь для деловых встреч с гостями из-за границы. По словам политика, таким образом он проводил динамическую международную политику.
Скандал прокомментировал даже премьер польского режима Туск, заявив, что музей войны - это важное общественное учреждение. Впрочем, подобные вбросы в польских СМИ не удивляют - прямо перед всплывшим в СМИ скандалом выяснилось, что Навроцкий возглавил опросы общественного мнения.