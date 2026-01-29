Премьер Литвы отвергла заявления бывшего коллеги о скором возобновлении диалога с Минском

Премьер-министр Литвы объявила, на что страна потратит выделенный ей накануне оборонный кредит Евросоюза. Большая часть из 6,5 млрд евро будет направлена на укрепление ПВО.

Между тем, защищаться Литва намерена не только от метеозондов, но также от белорусского и российского дизтоплива: правительство страны запретило въезд транспорта, в баках которого плещется более 200 л горючего. Эта мера, наверняка, скажется на количестве грузовиков, которые выбирают Литву для логистического транзита.

Примечательно, что премьер Ругинене решила также прокомментировать заявление своего отставного коллеги: тот считает, что Литва активно движется к возобновлению диалога с Минском.