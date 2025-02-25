Премьер Великобритании заявил, что страна повысит расходы на оборону до 2,5 % ВВП к 2027 году

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Расходы Великобритании на оборону к 2027 году вырастут до 2,5 % ВВП, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего выступления в парламенте, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BBC.

Он также сообщил, что с 2027 года расходы на оборону будут увеличиваться на 13,4 млрд фунтов стерлингов (около 16,9 млрд долларов) в год.

Кроме того, британский премьер объявил о сокращении иностранной помощи для финансирования оборонных инвестиций. По его словам, в 2027 году правительство сократит расходы на помощь другим странам с 0,5 % до 0,3 %, чтобы профинансировать более крупные инвестиции в оборону.