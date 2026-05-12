СМИ Германии подчинились пропаганде НАТО и позволяют деформировать себя в инструмент поджигателей войны. С таким резким заявлением выступил немецкий политолог и журналист, бывший репортер телеканала НДР Патрик Бааб.

По его словам, пока другие страны "умеют очень хорошо ставить геополитические вопросы в национальных интересах и отвечать на них", ФРГ это "игнорирует". А выигрывают, конечно, те, "кто хочет поставить Германию на службу Соединенным Штатам".

Бааб считает политику Германии тупиковой, а стратегию немецких СМИ - самоубийственной: "Так называемые качественные медиа лгут путем умалчивания. Немецкая пресса подчинилась пропаганде НАТО и позволяет деформировать себя в инструмент поджигателей войны. Более того, ее представители радуются, что могут втягивать других в войны. Таких журналистов надо привлекать к уголовной ответственности. Умалчивается, что Запад является соучастником войны в Украине. Умалчивается, что Украина - одна из самых коррумпированных стран мира. Они умалчивают, что Германию, особенно через политику гонки вооружений и санкций против России, толкают к экономическому упадку. Делается это по поручению и в интересах Соединенных Штатов".

немецкий политолог и журналист, бывший репортер телеканала НДР Патрик Бааб

Подтверждение его слов - затяжной кризис, который переживает экономика Германии. В стране закрываются производства и сокращается экспорт. По итогам апреля инфляция ускорилась почти до 3 %.

Согласно докладу Института немецкой экономики, уровень пессимизма в бизнес-среде достиг максимума за последние 20 лет. Обо всех этих бедах канцлер Мерц пытался рассказать активистам профсоюзов. В ответ на это зал свистел, шикал и издавал шум, который никак нельзя назвать звуками одобрения. "Марафон унижения" - так охарактеризовали немецкие СМИ получасовое выступление главы кабмина.

Надо сказать, что для Мерца это уже становится традицией. Заголовки в газетах сообщают, что "канцлера освистали" практически после каждого его выхода к людям: по дороге на рождественскую службу, на Октоберфесте и просто в ходе прогулок по городу.