Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматический запуск процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.



В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.