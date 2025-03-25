3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз, сообщила пресс-служба президентского аппарата. Об этом информирует ТАСС.
"Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС", - говорится в сообщении.
Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматический запуск процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.
В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.