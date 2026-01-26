Президент Кубы на учениях оценил подготовку армии и предупредил о серьезном ответе на агрессию США

Куба отвечает на американское давление демонстрацией решимости и укреплением обороны. Мигель Диас-Канель Бермудес, глава Острова свободы, предупредил США, что любое нападение обернется для Вашингтона серьезной ценой.

Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана готова защищать свою территорию и делает ставку на высокий уровень подготовки армии. Кубинский президент выступил во время крупных учений, которые проходят в рамках Национального дня обороны и на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.