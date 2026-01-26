3.74 BYN
Президент Кубы на учениях оценил подготовку армии и предупредил о серьезном ответе на агрессию США
Куба отвечает на американское давление демонстрацией решимости и укреплением обороны. Мигель Диас-Канель Бермудес, глава Острова свободы, предупредил США, что любое нападение обернется для Вашингтона серьезной ценой.
Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана готова защищать свою территорию и делает ставку на высокий уровень подготовки армии. Кубинский президент выступил во время крупных учений, которые проходят в рамках Национального дня обороны и на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.
Он наблюдал за действиями танковых подразделений и оценил их работу в условиях условного боя, а также проверил подготовку территориальной милиции и студентов, которые учились стрелять и работать с вооружением. В подразделении ПВО президенту показали технику и подтвердили ее боеготовность.