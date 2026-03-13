3.73 BYN
Президент Польши наложил вето на участие страны в программе SAFE
Автор:Редакция news.by
Кароль Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в европейской программе SAFE. Предполагалось, что по кредитной программе ЕС Варшава получит более 40 млрд евро на вооружения и развитие военных производств.
Премьера Полького режима возмутило такое решение Навроцкого, и Туск готовит план "Б", чтобы все же получить займ.
В Брюсселе уже высказывались опасения, что программу придется закрыть из-за позиции официальной Варшавы. Польша должна была получить почти четверть ассигнований из тех 180 млрд евро, которые выделила на военные кредиты Единая Европа.