Президент Польши наложил вето на участие страны в программе SAFE

Кароль Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в европейской программе SAFE. Предполагалось, что по кредитной программе ЕС Варшава получит более 40 млрд евро на вооружения и развитие военных производств.

Премьера Полького режима возмутило такое решение Навроцкого, и Туск готовит план "Б", чтобы все же получить займ.

В Брюсселе уже высказывались опасения, что программу придется закрыть из-за позиции официальной Варшавы. Польша должна была получить почти четверть ассигнований из тех 180 млрд евро, которые выделила на военные кредиты Единая Европа.

