Президент Польши наложил вето на участие страны в программе SAFE

Кароль Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в европейской программе SAFE. Предполагалось, что по кредитной программе ЕС Варшава получит более 40 млрд евро на вооружения и развитие военных производств.

Премьера Полького режима возмутило такое решение Навроцкого, и Туск готовит план "Б", чтобы все же получить займ.