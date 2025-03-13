Президент России заявил, что согласен прекратить боевые действия в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Беларуси и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру. "Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - добавил глава государства.

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.