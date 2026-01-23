Президентом Болгарии стала Илияна Йотова

Конституционный суд Болгарии утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста главы государства, досрочно прекратив его полномочия. Его место заняла вице-президент Илияна Йотова. Она стала первой в истории Болгарии женщиной на посту президента.

О намерении уйти в отставку Радев заявил в понедельник, 19 января, сообщив что намерен принять участие в досрочных парламентских выборах. Ряд экспертов надеется, что в итоге будет сформировано новое парламентское большинство, которое сможет вывести страну из политического кризиса.